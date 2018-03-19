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С начала года в Бутырском районе подано 47 заявлений на злостных неплательщиков за ЖКУ
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С начала года в Бутырском районе подано 47 заявлений на злостных неплательщиков за ЖКУ 

Управа Бутырского района города Москвы 8 часов назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Сотрудниками ГБУ «Жилищник Бутырского района» в 2018 году подано 47 заявлений о вынесении судебного приказа на злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги. Общая сумма их задолженности составила 2 млн 412 тыс. 179 руб. Об этом сообщила начальник юридического отдела районного «Жилищника» Светлана Дрокова.
— Из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги с начала года пятидесяти жителям Бутырского района пришлось ограничить услуги водоотведения. Такие меры применяются в отношении неплательщиков со стажем более трех месяцев, — пояснила Дрокова.
Жители, попавшие в сложную ситуацию, могут обратиться в ГБУ «Жилищник Бутырского района» с просьбой о заключении договора о реструктуризации долга. Данная мера позволит избежать начисления пени и, в дальнейшем, судебного преследования. (ак)
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