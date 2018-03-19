С начала года в Бутырском районе подано 47 заявлений на злостных неплательщиков за ЖКУ

Сотрудниками ГБУ «Жилищник Бутырского района» в 2018 году подано 47 заявлений о вынесении судебного приказа на злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги. Общая сумма их задолженности составила 2 млн 412 тыс. 179 руб. Об этом сообщила начальник юридического отдела районного «Жилищника» Светлана Дрокова.

— Из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги с начала года пятидесяти жителям Бутырского района пришлось ограничить услуги водоотведения. Такие меры применяются в отношении неплательщиков со стажем более трех месяцев, — пояснила Дрокова.

Жители, попавшие в сложную ситуацию, могут обратиться в ГБУ «Жилищник Бутырского района» с просьбой о заключении договора о реструктуризации долга. Данная мера позволит избежать начисления пени и, в дальнейшем, судебного преследования. (ак)