Жительнице Ульяновска вместо физраствора ввели формалин

Медсестрой Центральной медсанчасти имени Егорова по ошибке вместо безвредного физраствора был введен пациентке — 27-летней Екатерине Федяевой смертельно опасный формалин. 19 марта спецборт ФМБА России доставил Екатерину Федяеву в Москву , сейчас пациентку спасают в Федеральном медицинском биофизическом центре имени А. И. Бурназяна.

Ошибку обнаружили через несколько минут и перевели пациентку в реанимацию Ульяновской областной клинической больницы.

— Было принято решение о транспортировке пациентки в медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна. На региональном уровне мы сделали все, что могли. Пациентка находится в медикаментозной коме. На момент отправки у нее стабильно тяжелое состояние, но без отрицательной динамики. Давление самостоятельно держится, гемодинамика стабилизировалась, — сообщил Павел Дегтярь.

В медучреждении проводится проверка, которая установит всех виновников трагедии.