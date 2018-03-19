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На девяти улицах Рязани отключат электричество
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На девяти улицах Рязани отключат электричество 

АиФ Рязань 8 часов назад
Фото: АиФ Рязань
20 и 21 марта в Рязани отключат электроэнергию, сообщает управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Причина отключений — опиловка аварийных деревьев и капитальный ремонт на воздушной линии.
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