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На девяти улицах Рязани отключат электричество
АиФ Рязань
8 часов назад
Фото:
АиФ Рязань
Комментарии
20 и 21 марта в
Рязани
отключат электроэнергию, сообщает управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Причина отключений — опиловка аварийных деревьев и капитальный ремонт на воздушной линии.
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