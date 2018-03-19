В Бирюлеве Западном завершился сбор гуманитарной помощи для питомцев приюта «Бирюлево»

Сбор гуманитарной помощи для питомцев районного приюта завершился в воскресенье, 18 марта.

Напомним, ежемесячная благотворительная акция в помощь подопечным приюта «Бирюлево» стартовала на прошлой неделе, 12 марта. Об этом сообщили в группе волонтеров приюта в социальной сети «ВКонтакте». Традиционно для животных собирали корм, паучи, медикаменты, витамины, ошейники, поводки, ветошь, а также гигиенические принадлежности.

По словам волонтера Олеси Беловой, группа продолжает осуществлять сбор финансовой помощи.

— Сейчас мы заказываем все необходимое из интернета на денежные средства, которые нам прислали все желающие помочь. При этом многие продолжают присылать материальную помощь и сейчас, поэтому окончательные результаты нашей акции сможем подвести только к концу недели, — сообщила Олеся Белова.

Фото: приют «Бирюлево».