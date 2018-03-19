Замену дорожного покрытия проведут в Воскресенском

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На территории поселения Воскресенское проведут работы по замене покрытия объектов дорожного хозяйства в 2018 году. Их планируют завершить летом.

— Специалисты отремонтируют дороги, ведущие в деревни Язово, Каракашево, Расторопово и Лаптево. Всего запланирована замена покрытия десяти объектов дорожного хозяйства. Кроме этого, работы проведут непосредственно и на территории поселения, — рассказали сотрудники отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Воскресенского.

Добавим, что будет организован ремонт парковочных карманов. Работы по реконструкции покрытия объектов дорожного хозяйства планируется закончить в первых числах июля 2018 года.