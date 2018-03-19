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Услуга выдачи согласия на строительство на трассах «Автодора» доступна на портале госуслуг Подмосковья
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Услуга выдачи согласия на строительство на трассах «Автодора» доступна на портале госуслуг Подмосковья 

Агентство «Москва» 23 часа назад
Оформление разрешения на выдачу техусловий по федеральным трассам ГК «Автодор» стало доступно в электроном виде на портале госуслуг Подмосковья, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Московская область совместно с государственной компаний Российские автомобильные дороги (ГК «Автодор») запустила государственную услугу выдачи согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования федерального значения Московской области. Оформить разрешение теперь можно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области», — говорится в сообщении.
Уточняется, что система электронной подачи документов позволит значительно упростить получение технических условий. Ранее данную услугу на автодороги ГК «Автодор» можно было получить только обратившись непосредственно в госкомпанию лично. Услуга предназначена для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в границах Московской области. Максимальный срок предоставления услуги — 45 календарных дней, рассмотрение заявки можно отследить в личном кабинете на портале госуслуг.
«Ранее в Московской области в электронном виде стала доступна госуслуга выдачи согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) для муниципальных и федеральных автодорог Росавтодора», — добавили в пресс-службе.
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