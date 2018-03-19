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Акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, пройдет в местной поликлинике
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Акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, пройдет в местной поликлинике 

Управа района Бирюлево Западное 8 часов назад
Фото: Управа района Бирюлево Западное
Акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, пройдет в филиалах поликлиники №52 района Бирюлево Западное в субботу, 24 марта.
Бесплатную диагностику на раннее выявление заболевания легких можно будет пройти в отделении поликлиники на Медынской, дом 7, корпус 1. Кроме того, в ближайшую субботу, а также 31 марта и 7 апреля в стенах районного филиала можно будет пройти флюорографию и посетить консультацию в случае необходимости.
Отметим, что с 12 марта в отделении поликлиники №52 по Булатниковскому проезду, дом 8, стартовали тематические лекции для населения. Также жители могут побеседовать с врачами-фтизиатрами о профилактике туберкулеза. Образовательные встречи будут проходить до 14 апреля. Подробности можно узнать на сайте медицинского учреждения.
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