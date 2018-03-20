После прокурорской проверки рязанским сельхозработникам выплатили зарплату

В Сасовском районе после прокурорского вмешательства перед работниками сельхозпредприятия погасили долги по зарплате, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Как установила проверка, заработную плату 44 работникам ООО «Маяк» за декабрь 2017 года выплатили с нарушением сроков, установленных локальными правовыми актами, регламентирующих выплату вознаграждении за труд.

Кроме того, на момент проверки выявлена задолженность по зарплате за январь 2018 года в сумме 1,4 млн рублей перед 136 работниками. В нарушение требований закона аванс работникам не выплачивался.

В связи с выявленными нарушениями в адрес руководства ООО «Маяк» межрайонный прокурор внес представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены, а долги погашены в полном объеме. Виновное в нарушении трудовых прав граждан должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также по материалам проверки к административной ответственности за повторное нарушение сроков выплаты заработной платы привлечен руководитель ООО «Маяк». Ему назначено наказание в виде административное штрафа размером 20 тысяч рублей.