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После прокурорской проверки рязанским сельхозработникам выплатили зарплату
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После прокурорской проверки рязанским сельхозработникам выплатили зарплату 

АиФ Рязань 54 минуты назад
Фото: АиФ Рязань
В Сасовском районе после прокурорского вмешательства перед работниками сельхозпредприятия погасили долги по зарплате, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Как установила проверка, заработную плату 44 работникам ООО «Маяк» за декабрь 2017 года выплатили с нарушением сроков, установленных локальными правовыми актами, регламентирующих выплату вознаграждении за труд.
Кроме того, на момент проверки выявлена задолженность по зарплате за январь 2018 года в сумме 1,4 млн рублей перед 136 работниками. В нарушение требований закона аванс работникам не выплачивался.
В связи с выявленными нарушениями в адрес руководства ООО «Маяк» межрайонный прокурор внес представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены, а долги погашены в полном объеме. Виновное в нарушении трудовых прав граждан должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Также по материалам проверки к административной ответственности за повторное нарушение сроков выплаты заработной платы привлечен руководитель ООО «Маяк». Ему назначено наказание в виде административное штрафа размером 20 тысяч рублей.
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