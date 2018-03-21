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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 22 марта
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 22 марта 

Агентство «Москва» 55 минут назад
9:00 — Международная транспортная выставка SITL в Париже.
10:00 — Страхование 2.0. Новый этап развития отрасли.
10:00 — Заседание комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
10:00 — Заседание комитета Госдуме по образованию и науке.
10:00 — Заседание комитета по безопасности и противодействию коррупции.
11:00 — Заседание Мособлдумы.
11:00 — Пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России, которые отмечаются 23 марта.
11:00 — Пресс-конференция в преддверии Международного дня театра, отмечаемого 27 марта.
12:00 — Пресс-конференция на тему: «Будущее без туберкулеза: эту реальность мы приближаем».
12:00 — Пресс-тур департамента образования «Предпрофессиональный экзамен».
12:00 — Заседание Совета Госдумы.
12:00 — Заседание Научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации.
14:00 — Заседание ЦИК.
14:00 — Круглый стол на тему: «Кто сможет стать владельцем регионального бренда?».
14:00 — Заседание комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
14:00 — Заседание комитета Госдумы по финансовому рынку.
14:00 — Заседание комитета Госдумы по экологии.
15:00 — Заседание комитета Госдумы по регламенту.
15:00 — Заседание Экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике.
16:00 — Подведение итогов работы Общественного штаба по наблюдению за выборами.
Фотоматериалы:
11:00 — Рассмотрение Басманным судом ходатайства следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении обвиняемого В. Захарченко.
12:00 — Открытие Велозаводского рынка после реконструкции.
14:00 — Новый выставочный сезон в музее современного искусства «Гараж».
15:00 — Модный показ VOZRASTNET.
20:00 — Спектакль «Антигона» Башкирского театра драмы им. Гафури в рамках конкурсной программы фестиваля «Золотая Маска».
Агентство «Москва»: последние новости
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