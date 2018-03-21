Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 22 марта

9:00 — Международная транспортная выставка SITL в Париже.

10:00 — Страхование 2.0. Новый этап развития отрасли.

10:00 — Заседание комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

10:00 — Заседание комитета Госдуме по образованию и науке.

10:00 — Заседание комитета по безопасности и противодействию коррупции.

11:00 — Заседание Мособлдумы.

11:00 — Пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России , которые отмечаются 23 марта.

11:00 — Пресс-конференция в преддверии Международного дня театра, отмечаемого 27 марта.

12:00 — Пресс-конференция на тему: «Будущее без туберкулеза: эту реальность мы приближаем».

12:00 — Пресс-тур департамента образования «Предпрофессиональный экзамен».

12:00 — Заседание Совета Госдумы.

14:00 — Круглый стол на тему: «Кто сможет стать владельцем регионального бренда?».

14:00 — Заседание комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

14:00 — Заседание комитета Госдумы по финансовому рынку.

14:00 — Заседание комитета Госдумы по экологии.

15:00 — Заседание комитета Госдумы по регламенту.

15:00 — Заседание Экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике.

16:00 — Подведение итогов работы Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Фотоматериалы:

11:00 — Рассмотрение Басманным судом ходатайства следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении обвиняемого В. Захарченко.

12:00 — Открытие Велозаводского рынка после реконструкции.

14:00 — Новый выставочный сезон в музее современного искусства «Гараж».

15:00 — Модный показ VOZRASTNET.

20:00 — Спектакль «Антигона» Башкирского театра драмы им. Гафури в рамках конкурсной программы фестиваля «Золотая Маска».