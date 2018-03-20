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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 21 марта
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 21 марта 

Агентство «Москва» 2 часа назад
9:00 — Международная транспортная выставка SITL в Париже.
9:30 — Заседание комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике.
10:00 — Пленарное заседание в Совете Федерации.
10:00 — Заседание Мосгордумы.
10:00 — Пленарное заседание Госдумы.
11:00 — Пресс-конференция, посвященная самой масштабной в мире ежегодной экологической акции «Час Земли».
11:00 — Пресс-конференция, посвященная досрочному периоду ЕГЭ-2018 и всероссийским проверочным работам, которые школьники напишут весной 2018 г.
12:00 — Специальная программа «Футбол без дискриминации», которая является частью большого проекта, подготовленного к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России.
12:00 — Пресс-конференция заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова на тему: «Московский врач: статус и уровень профессионализма. Развитие кадрового потенциала московского здравоохранения».
13:00 — Заседание комиссии Центрального Совета РВИО по информационной политике.
Фотоматериалы:
9:00 — Пресс-тур на Истринское водохранилище.
12:00 — Церемония вручения премий правительства Российской Федерации в области культуры за 2017 г.
18:00 — Открытие юбилейной и финальной выставки проекта Best of Russia.
Агентство «Москва»: последние новости
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