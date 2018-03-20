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Инвесторы из ОАЭ проявили интерес к строительству трассы Кавминводы — Сочи
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Инвесторы из ОАЭ проявили интерес к строительству трассы Кавминводы — Сочи 

ТАСС 2 часа назад
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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов проявили интерес к участию в проекте строительства автомобильной дороги, которая соединит Сочи и курорты Кавказских Минеральных Вод (КМВ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства РФ по делам Северного Кавказа по итогам совещания, которое прошло в ведомстве в понедельник.
"Сейчас важно совместно определить инструменты и подходы к решению этой задачи (строительства трассы — прим. ТАСС). Найти правильный баланс в вопросах законодательства по охране природы и безопасности строительства автомобильных дорог. К реализации проекта будет привлечен институт развития СКФО (Северо-Кавказского федерального округа — прим. ТАСС) — АО «Корпорация развития Северного Кавказа», кроме того, сегодня уже отмечается интерес компаний, готовых инвестировать в данный проект, в частности фонда Pariano Invest из Объединенных Арабских Эмиратов", — приводят в пресс-службе слова первого замглавы ведомства Одеса Байсултанова.
Отмечается, что по итогам совещания принято решение проработать варианты строительства автодороги в формате межведомственной рабочей группы. Первый замминистра напомнил, что рассмотреть возможность строительства трассы на условиях государственно-частного партнерства ранее поручил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
По данным пресс-службы, сейчас КМВ и Сочи соединяют две дороги протяженностью 720 и 600 км соответственно, время в пути по ним составляет от 10 до 12 часов. При этом маршрут проходит в горной местности и не позволяет обеспечить непрерывное круглогодичное движение всех видов автомобилей.
По данным властей Карачаево-Черкесии, предлагаемый вариант дороги с тоннелями сократит путь вдвое. Власти регионов, задействованных в проекте, надеются, что трасса позволит увеличить турпоток. За короткое время гости юга России смогут добраться от моря до гор, и от гор — до Кавказских Минеральных Вод. По расчетам властей Ставрополья, поток туристов на курортах юга России может увеличиться на 4,5 млн человек в год.
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