Инвесторы из ОАЭ проявили интерес к проекту строительства трассы Кавминводы — Сочи

МОСКВА , 19 марта. / ТАСС /. Инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов проявили интерес к участию в проекте строительства автомобильной дороги, которая соединит Сочи и курорты Кавказских Минеральных Вод (КМВ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства РФ по делам Северного Кавказа по итогам совещания, которое прошло в ведомстве в понедельник.

"Сейчас важно совместно определить инструменты и подходы к решению этой задачи (строительства трассы — прим. ТАСС). Найти правильный баланс в вопросах законодательства по охране природы и безопасности строительства автомобильных дорог. К реализации проекта будет привлечен институт развития СКФО (Северо-Кавказского федерального округа — прим. ТАСС) — АО «Корпорация развития Северного Кавказа», кроме того, сегодня уже отмечается интерес компаний, готовых инвестировать в данный проект, в частности фонда Pariano Invest из Объединенных Арабских Эмиратов", — приводят в пресс-службе слова первого замглавы ведомства Одеса Байсултанова.

Дмитрий Медведев. Отмечается, что по итогам совещания приняли решение проработать варианты строительства автодороги в формате межведомственной рабочей группы. Первый замминистра напомнил, что рассмотреть возможность строительства трассы на условиях государственно-частного партнерства ранее поручил председатель правительства РФ

По данным пресс-службы, сейчас КМВ и Сочи соединяют две дороги протяженностью 720 и 600 км соответственно, время в пути по ним составляет от 10 до 12 часов. При этом маршрут проходит в горной местности и не позволяет обеспечить непрерывное круглогодичное движение всех видов автомобилей.