Купив некачественный двигатель рязанец через суд возместил ущерб

В Рязанском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу ответчика на решение районного суда по иску жителя города к ООО о защите прав потребителя, сообщает пресс-служба райсуда.

Установлено, что в марте 2016 года истец купил для своего автомобиля по договору купли-продажи бывший в употреблении двигатель стоимостью 65 тысяч рублей. В процессе эксплуатации двигатель стал работать с перебоями и издавать нехарактерные звуки. В ходе демонтажа, истец обнаружил различия в маркировочных данных двигателя, купленного у ответчика по договору, и двигателем, фактически переданным продавцом покупателю, что подтверждается заключением специалиста. Истец направил в адрес ответчика претензию с просьбой о возврате денег, однако тот не предпринял каких-либо действий для разрешения спора. Истец обратился в суд.