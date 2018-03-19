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В Дагестане рассчитывают собрать более 180 тонн винограда в 2018 году
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В Дагестане рассчитывают собрать более 180 тонн винограда в 2018 году 

«Это Кавказ» 9 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
Аграрии Дагестана планируют собрать урожай винограда в 2018 году в размере 180,8 тысячи тонн. Для поддержки виноградарей региональные власти выделят около 580 миллионов рублей.
За последние несколько лет в регионе увеличилось финансирование сельскохозяйственной отрасли, в том числе и виноградарства. «Это явилось мощным стимулом для виноградарей Дагестана и вселило надежды на резкий рост объемов производства», — рассказал РИА «Дагестан» спикер парламента Дагестана, курирующий сельскохозяйственную отрасль, Хизри Шихсаидов.
По итогам 2017 года валовое производство урожая составило более 168,8 тысячи тонн. Это самый высокий показатель с 1990 года. За последние пять лет в регионе было высажено более 8,5 тысячи гектаров виноградников и сейчас их площадь составляет более 25 тысяч гектаров. В 2018 году планируется посадить еще более 1,5 тысячи гектаров виноградников.
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