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Трехкратная чемпионка Паралимпиады Румянцева рассказала о своей карьере
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Трехкратная чемпионка Паралимпиады Румянцева рассказала о своей карьере 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Екатерина Румянцева завоевала три золота и два серебра на Паралимпийских играх в Пхенчхане. Спортсменка рассказала о своей карьере и жизненном пути. Ее слова приводит ТАСС.
"Я узнала о чемпионате мира по легкой атлетике в Москве. Со стипендии накопила денег, приехала в Москву, жила у знакомой. Я целый день могла на стадионе сидеть — смотрела, не ела, не пила", — рассказала спортсменка.
Она также рассказала о том, как была принята в команде.
"Я смущалась постоянно, левую руку прятала. А Ирина Александровна Громова кричала мне: «Убери руку, все нормально, Ты что, не видишь, тут же все такие! Все нормально». И все-таки когда я волнуюсь, я руки прячу", — добавил Румянцева.
Ранее старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова поделилась мнением относительно выступления российских атлетов на Паралимпийских играх 2018 года
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