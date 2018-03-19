Трехкратная чемпионка Паралимпиады Румянцева рассказала о своей карьере

Екатерина Румянцева завоевала три золота и два серебра на Паралимпийских играх в Пхенчхане. Спортсменка рассказала о своей карьере и жизненном пути. Ее слова приводит ТАСС

"Я узнала о чемпионате мира по легкой атлетике в Москве . Со стипендии накопила денег, приехала в Москву, жила у знакомой. Я целый день могла на стадионе сидеть — смотрела, не ела, не пила", — рассказала спортсменка.

Она также рассказала о том, как была принята в команде.

"Я смущалась постоянно, левую руку прятала. А Ирина Александровна Громова кричала мне: «Убери руку, все нормально, Ты что, не видишь, тут же все такие! Все нормально». И все-таки когда я волнуюсь, я руки прячу", — добавил Румянцева.

Ранее старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова поделилась мнением относительно выступления российских атлетов на Паралимпийских играх 2018 года