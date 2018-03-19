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В Подмосковье запущена госуслуга выдачи техусловий по федеральным трассам ГК «Автодор»
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В Подмосковье запущена госуслуга выдачи техусловий по федеральным трассам ГК «Автодор» 

РИАМО 9 часов назад
Московская область совместно с государственной компаний «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор») запустила госуслугу выдачи согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение к автодороге общего пользования федерального значения Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Оформить разрешение теперь можно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области (uslugi.mosreg.ru). Система электронной подачи документов позволит значительно упростить получение технических условий. Весь процесс внутреннего документооборота осуществляется в электронном виде, что позволяет не терять время, приезжая в учреждение», — говорится в сообщении.
Ранее данную услугу на автодороги ГК «Автодор» можно было получить только обратившись непосредственно в госкомпанию лично.
Услуга предназначена для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в границах Московской области. Максимально услуга предоставляется 45 календарных дней, рассмотрение заявки можно отследить в личном кабинете на портале госуслуг.
Ранее в Подмосковье в электронном виде стала доступна госуслуга выдачи согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) для муниципальных и федеральных автодорог Росавтодора.
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