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Концерт «Образы Византии» состоится в Органном зале поселения Щаповское
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Концерт «Образы Византии» состоится в Органном зале поселения Щаповское 

Префектура ТиНАО города Москвы 8 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Концерт «Образы Византии» состоится 31 марта в Органном зале имени Народного артиста России Олега Янченко в поселении Щаповское.
— Во время выступления свои композиции исполнят лауреаты международных конкурсов, представители ансамбля Anteludium. Солировать будет Татьяна Сучкова-Гаврилова (меццо-сопрано), на органе сыграет Софья Иглицкая. Гости смогут услышать произведения известных западных композиторов, — сообщил сотрудник Органного зала имени Олега Янченко в Щаповском.
Отметим, что приглашенные музыканты выступают в культурном учреждении еженедельно. Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: поселок Щапово, дом №13.
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