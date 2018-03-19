Концерт «Образы Византии» состоится в Органном зале поселения Щаповское

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Концерт «Образы Византии» состоится 31 марта в Органном зале имени Народного артиста России Олега Янченко в поселении Щаповское.

— Во время выступления свои композиции исполнят лауреаты международных конкурсов, представители ансамбля Anteludium. Солировать будет Татьяна Сучкова-Гаврилова (меццо-сопрано), на органе сыграет Софья Иглицкая. Гости смогут услышать произведения известных западных композиторов, — сообщил сотрудник Органного зала имени Олега Янченко в Щаповском.

Отметим, что приглашенные музыканты выступают в культурном учреждении еженедельно. Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: поселок Щапово, дом №13.