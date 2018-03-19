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Жители Минвод высказались за благоустройство аллеи Карла Маркса
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Жители Минвод высказались за благоустройство аллеи Карла Маркса 

ТАСС 9 часов назад
Фото: ТАСС
ПЯТИГОРСК, 19 марта. /ТАСС/. Большинство жителей Минеральных Вод на голосовании по программе формирования комфортной городской среды высказались за первоочередное благоустройство аллеи Карла Маркса — визитной карточки города, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации Минераловодского городского округа.
Рейтинговое голосование по программе прошло в Минводах одновременно с президентскими выборами 18 марта.
"За благоустройство в первоочередном порядке парка и аллей в центральной части города высказалось более 27 тыс. горожан, в том числе 5 тыс. школьников старше 14 лет… Аллея Карла Маркса набрала более 11,6 тыс. голосов, городской парк — свыше 9,5 тыс., и пешеходная зона проспекта имени 22 Партсъезда — более 4,2 тыс. ", — рассказали в пресс-службе. Победитель рейтингового голосования — аллея Карла Маркса — будет благоустроена в 2018 году.
Аллея длиной 1, 2 тыс. м — «визитная карточка» Минеральных Вод. После большой реконструкции здесь появится новая уличная мебель, фонари, пешеходные зоны вымостят яркой плиткой. «Городской парк и пешеходная зона по 22 Партсъезда также будут благоустроены в течение двух лет», — сообщает пресс-служба.
Также в 2018 году в городе продолжится ремонт дворов, ожидаемый транш — 75 млн рублей, и около 100 млн рублей выделят на ремонт дорог. В 2017 году в округе благоустроили 19 дворов. На условиях софинансирования на эти цели выделили около 35 млн рублей. По этой же программе благоустроили и территорию мемориала «Огонь Вечной Славы», куда вложили около 17, 5 млн рублей.
По данным Северокавказстата, в Ставропольском крае реализация приоритетного проекта Минстроя России «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году, на благоустройство общественных пространств и дворов из федерального и краевого бюджетов направили 609 млн рублей, благоустроили 202 двора и 21 общественную территорию. Проект продлен еще на три года, в 2018 году Ставропольскому краю планируется выделить 612 млн рублей и на благоустройство парков малых городов — 20,4 млн рублей.
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