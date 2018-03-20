Бесследно освоены гранты на 1,5 миллиона

О том, как в Камешковском районе чудесно распределяют гранты на поддержку малого бизнеса, мы рассказывали ещё в прошлом году.

Напомню, журналист «ТВ-МИГ» раскопал тогда, что сразу пять грантов по 300 тыс. руб. каждый в конце 2016 года получили депутат Камешковского районного Совета Дмитрий Дудоров и четверо его друзей (это хорошо видно по открытым аккаунтам в социальных сетях), после чего

этот депутат резко сменил политическую ориентацию

с критической на предельно лояльную по отношению к главе районной администрации Анатолию Курганскому.

К примеру, на ноябрьском 2016 г. заседании Камешковского СНД депутаты оценивали провал подготовки к отопительному сезону (тепло в детские сады в ряде населённых пунктов дали только в ноябре). Поначалу Дудоров был одним из застрельщиков предельно жёсткой оценки работы администрации, стеной стоял в защиту интересов простых людей. Однако именно

в день заседания районного Совета конкурсная комиссия распределяла гранты,

и Дудоров по получении некоего сообщения на гаджет мобильной связи (это заметили его коллеги) на 180 градусов изменил свою позицию.

Именно эта «гибкость» послужила причиной его конфликта, дошедшего до рукоприкладства, с депутатом Вахромеевского поселения Андреем Футерко, отстаивавшим на заседании районного Совета интересы своих избирателей и глубоко

возмущённым столь очевидной сделкой за счёт жителей.

Другой депутат этого же представительного органа, Александр Якунин, на четырёх заседаниях кряду сначала просил, а затем уже и требовал от администрации предоставить Совету отчёт о результатах использования грантов. Пытался он войти и в комиссию по контролю за расходованием грантов, однако его туда не пустили.

Интерес Якунина возник не из-за вредности характера. По имеющимся у него данным,

чего-либо реально осязаемого на гранты сделано не было.

Так и не дождавшись отчёта, дотошный депутат решил самостоятельно ознакомиться с кипучей хозяйственной деятельностью субъектов малого бизнеса, организованной на средства грантов, убедиться в создании рабочих мест, производств или услуг населению.

Ваш корреспондент сопровождал депутата в этой экспедиции.

Путь к офису первой компании-грантополучателя, ООО «Кадиак», по указанному в учредительных документах адресу: Камешково, ул. Фрунзе, 18 — пролегал по снежной целине глубиной почти по пояс.

Никаких признаков работы офиса в этом доме в разгар рабочего дня обнаружить не удалось, к калитке давно никто не ходил.

— Куда хоть мы идём?

— Вот к этому дому, 18-му.

— И что тут, в этом доме?

— Здесь юридический адрес ООО «Кадиак», которое выиграло грант на поддержку малого и среднего бизнеса в размере 300 тысяч рублей.

— Компания находится в этой домушке?

— Да. Директор Карандашов Александр Викторович (по данным из открытых аккаунтов социальной сети «ВКонтакте» это институтский одногруппник и друг Дудорова. — Прим. редакции).

— Давайте подойдём, посмотрим, какую деятельность осуществляет данная компания.

— Вот мы видим, куда налоговая присылает, на этот юридический адрес, письма и так далее. Мы заметим, что здесь давно никого не было… Видно по следам, что никакая работа здесь не ведётся.

— А что они должны были сделать — вот это предприятие, которое находится в этой избушке?

— По ОКВЭДу написано: деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

— То есть в этом доме они должны были открыть ресторан?

— Здесь зарегистрировано юридическое лицо, здесь они должны получать от налоговой письма. Но, как видим, здесь…

— А само предприятие общественного питания…

— Само предприятие может находиться в любом другом месте.

— Его надо тоже посмотреть…

— Съездим и посмотрим. Работает ли оно, в каком состоянии, созданы ли рабочие места… Проверим, как освоены эти деньги.

Выбравшись из снежной целины, мы направились на центральную площадь Камешкова, где должна работать палатка ООО «Кодиак», в которой изготавливают и продают шаурму. По дороге на место я размышлял о том, что вообще-то странно выделять бюджетные деньги — даже не льготный кредит, а безвозвратный грант! — на создание шаурмячной,

каковые и так повсеместно возникают без всяких грантов.

Но вот мы на объекте ресторанного бизнеса. Место, как говорится, «козырное» — центральная площадь, в ста метрах от районной администрации, прямо на остановке общественного транспорта. Здесь действительно стоит павильончик с явными признаками недоделок, однако никакой шаурмы тут не производят и не продают. Угол павильона со стороны остановки имеет вид руин.

Александр Якунин, депутат Камешковского районного Совета: — А это — само предприятие, которое должно обеспечивать доставку продуктов питания и работу ресторанов. Как видим, работы нет, дверь закрыта, рабочих мест не создано… Деньги вот так бюджетные у нас осваиваются…

Видно, что оно даже не начинало работать, это предприятие, видно, что до конца не доделано. У нас возникает вопрос, как администрация определяет получателей бюджетной поддержки в размере 300 тысяч рублей.

Корреспондент «ТВ-МИГ»: — А вот с торца — что там? Красота такая неописуемая… Это всё-таки центральная площадь города…

Якунин: — Здесь была раньше остановка. Скорее всего, они этот кусочек выделили для жителей Камешкова… Да, это центральная площадь города. А это — здание администрации. Вот так моногород Камешково привлекает инвесторов. Они видят, какой здесь порядок… И как здесь предприниматели… И как администрация контролирует этих предпринимателей, которые осваивают бюджетные средства.

По оценкам привлечённых Якуниным экспертов партии «Народ против коррупции», профессиональных строителей, стоимость этого недоделанного павильона по максимуму — 100 тысяч рублей. Размер гранта, напомню, составлял 300 тысяч, плюс обязательное софинансирование из собственных средств грантополучателя.

По адресам остальных получателей бюджетных средств вообще не удалось найти каких-либо признаков деятельности.

Здесь, за девственными снегами, скрывается офис ещё одного грантополучателя — ООО «Инвестадор», где директор — сам депутат Дмитрий Дудоров. Всё закрыто (в разгар рабочего дня), снега на подходе к зданию — почти по пояс. Целью бюджетной грантовой поддержки в данном случае является создание некоего информационного сайта, найти который в Интернете не удалось.

А вот по этому адресу зарегистрировано ООО «Хостхаус», руководит им школьный друг Дудорова Виктор Носов. На средства гранта — 300 тысяч рублей — предприятие должно было открыть в Камешкове хостел (гостиницу эконом-класса). Якунин неоднократно пытался найти какую-либо информацию об этом хостеле, но тщетно, поэтому пришёл по адресу грантополучателя, чтобы в его офисе выяснить, где находится открытый на бюджетные средства объект.

Якунин: — Мы приехали на адрес компании «Хостхаус». В этом доме, в квартире 13 находится юридический адрес этой компании… Сейчас мы попробуем прозвонить эту квартиру и узнать, как они работают…

Корреспондент: — А они под создание хостела тоже получили грант?

Якунин: — Тоже получили грант в размере 300 тысяч рублей.

Корреспондент: — Давайте попробуем узнать, где у них создан хостел…

Звонок в домофон — в пустоту. В офисе ООО Хостхаус» в разгар рабочего дня никого нет. Каких-либо сведений о созданном на грантовые средства хостеле тоже отсутствуют.

Адреса ещё двух грантополучателей — индивидуальных предпринимателей Н. Ю. Обуховой и А. Н. Пестовой (одна из девушек, как следует из аккаунтов в соцсетях, находится с Дудоровым в близких отношениях, другая — её подруга) — найти не удалось.

Созданные ими на средства грантов агентства по рекламе и оценке недвижимости — тоже.

Если бы они были, что мешало бы администрации представить депутатам результаты освоения грантов? Однако несмотря на постоянные требования Якунина администрация так и не сделала этого. Начальник отдела экономики районной администрации Ольга Барабанова сильно нервничала по этому поводу на заседании СНД и требовала не примешивать политику.

Какую политику она усмотрела в стремлении проконтролировать расходование бюджетных средств? Ваш корреспондент обратился к Ольге Ивановне за разъяснениями. После короткого совещания с главой администрации Анатолием Курганским она отказалась отвечать на любые вопросы.

Александр Якунин, недавно возглавивший региональное отделение партии «Народ против коррупции», чувствуется, закусил удила. Это уже второе его громкое расследование за последние месяцы.

Якунин: — «Народ против коррупции» и дальше будет проверять те гранты, которые были выданы в 2016 году.

В качестве первых шагов партийцы называют обращения в налоговые органы по поводу отсутствия офисов компаний по их юридическим адресам, а также в областную Счётную палату по поводу отсутствия осязаемых результатов освоения полутора миллионов рублей бюджетных (включающих и областную субсидию) денег. Будет интересно. Следите за публикациями «ТВ-МИГ».