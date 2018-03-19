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Подмосковье стало лидером по внедрению механизма государственно‑частного партнерства
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Подмосковье стало лидером по внедрению механизма государственно‑частного партнерства 

РИАМО 10 часов назад
Фото: РИАМО, Николай Корешков
Подмосковье занимает одну из лидирующих позиций по внедрению механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) в регионе, сообщила заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Румяна Свистунова.
«У нас регион-лидер не только по ГЧП, мы вообще хороши в инвестиционной сфере. И вот ГЧП, это как раз проекты, в которых государство играет роль гаранта, а бизнес приносит свои деньги под гарантированные инвестиции или соинвестиции, или под гарантии государства. И если говорить о том, какой у нас есть старт, то начинали мы с 34 места, сейчас мы занимаем второе место по РФ», — сказала Свистунова в интервью телеканалу «360° Подмосковье».
Она также добавила, что Подмосковье получило пять премий «Росинфра», отмечающей лучшие проекты в развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства, а в рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив (АСИ) регион занимает девятое место, по подрейтингу ГЧП область получила самый высокий статус в АСИ — А.
«Если говорить о том, сколько всего проектов, у нас не только в социальной сфере проекты, у нас в работе 121 проект, больше 200 миллиардов потенциальных инвестиций, это, по сути, половина бюджета Московской области. И в активной проработке, в активной фазе у нас проектов более чем на 100 миллиардов. Из социальных проектов, это на самом деле самая крупная группа проектов, которые у нас есть, у нас порядка 35 проектов. Заключенных договоров по социальной сфере у нас пять. Вообще всего 22 заключенных договора», — добавила Свистунова.
Она уточнила, что Подмосковье первым реализовало ГЧП в здравоохранении причем в очень тяжелой высокотехнологичной отрасли — онкорадиоцентрах.
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