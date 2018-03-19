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Трое из шести самых богатых финнов — члены одной семьи
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Трое из шести самых богатых финнов — члены одной семьи 

Newsru.com 10 часов назад
Фото: Newsru.com
Трое из шести финских долларовых миллиардеров из списка журнала Forbes носят одну фамилию. Все они представители семьи Херлин, которой принадлежат крупные компании Kone и Cargotech, сообщает финская телерадиокомпания
Семья Херлин считается самой богатой в истории независимой Финляндии. В 1924 году Харальд Херлин купил у компании Strömberg дочернее предприятие Kone, которое занималось производством лифтов и лифтового оборудования. После Харальда компанию возглавил его сын Хейкки, а затем — внук Харальда и сын Хейкки Пекка Херлин, который и вывел компанию на рынок многих стран.
Свое состояние Пекка Херлин, скончавшийся в 2003 году, разделил между пятью детьми, большая часть досталась сыну Антти. С 1996 по 2006 год Антти был главой компании, а после смерти отца стал богатейшим человеком Финляндии. В 2010 году он впервые вошел в список Forbes и сразу оказался на 773 месте. В списке 2018 года он уже до 514 места с состоянием 4,2 млрд долларов.
В рейтинге сейчас также представлены брат Антти Херлина Илкка, который владеет акциями Kone и возглавляет правление компании Cargotech, и сестра Илона, которой принадлежат активы компании на сумму в полтора миллиарда долларов. В прошлогоднем рейтинге Forbes значился еще и их брат Никлас, который внезапно умер в своем доме в Ницце в октябре 2017 года.
Еще одна дочь Пекки Херлина — Ханна — также владеет акциями Kone и Cargotech, но в список богатейших людей мира не попала. Ее деятельность связана с фондом Koneen säätiö, который занимается поддержкой научных исследований в гуманитарной области, сфере обществознании и изучения окружающей среды.
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