Движение в районе ул. Октябрьская ограничат с 20 марта по 30 апреля из-за инженерных работ

Движение транспорта в районе ул. Октябрьская ограничат с 20 марта по 30 апреля 2018 г. из-за инженерных работ, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы

Уточняется, что ограничения движения в связи с продлением сроков реконструкции инженерных сетей на ул. Октябрьская будет действовать на участке 5-го проезда Марьиной Рощи в районе д. 68 на ул. Октябрьская; 5-м проезде Марьиной Рощи от д. 91, корп. 2 до д. 91, корп. 3 на ул. Октябрьская; на ул. Октябрьская в районе д. 89; 3-го проезда Марьиной рощи в районе д. 60, корп. 1 на ул. Октябрьская, 2-м проезде Марьиной Рощи в районе д. 81 на ул. Октябрьская; ул. Октябрьская от д. 56, корп. 1 до д. 69 с 20 по 30 апреля круглосуточно.

Уточняется, что на указанных участках будет вводиться поэтапное частичное занятие одной полосы.