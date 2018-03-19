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Движение в районе ул. Октябрьская ограничат с 20 марта по 30 апреля из-за инженерных работ
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Движение в районе ул. Октябрьская ограничат с 20 марта по 30 апреля из-за инженерных работ 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Фото: Префектура СВАО
Движение транспорта в районе ул. Октябрьская ограничат с 20 марта по 30 апреля 2018 г. из-за инженерных работ, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Уточняется, что ограничения движения в связи с продлением сроков реконструкции инженерных сетей на ул. Октябрьская будет действовать на участке 5-го проезда Марьиной Рощи в районе д. 68 на ул. Октябрьская; 5-м проезде Марьиной Рощи от д. 91, корп. 2 до д. 91, корп. 3 на ул. Октябрьская; на ул. Октябрьская в районе д. 89; 3-го проезда Марьиной рощи в районе д. 60, корп. 1 на ул. Октябрьская, 2-м проезде Марьиной Рощи в районе д. 81 на ул. Октябрьская; ул. Октябрьская от д. 56, корп. 1 до д. 69 с 20 по 30 апреля круглосуточно.
Уточняется, что на указанных участках будет вводиться поэтапное частичное занятие одной полосы.
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