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Россельхознадзор с 23 марта вводит временные ограничения на поставки мяса с белорусского предприятия
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Россельхознадзор с 23 марта вводит временные ограничения на поставки мяса с белорусского предприятия 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
«В связи с выявлением подведомственными Россельхознадзору лабораториями тетрациклина в охлажденной говядине, произведенной предприятием ЗАО «Партнер и К», Белоруссия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 23 марта 2018 г. вводит временные ограничения на поставки продукции с этого предприятия. В случае поступления в РФ из Белоруссии продукции с указанного предприятия, отгруженной до даты введения временных ограничений, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме», — говорится в сообщении.
Кроме того, усилен лабораторный контроль в отношении продукции, вырабатываемой следующими предприятиями республики: ОАО «Беларуськалий» Мясоперерабатывающий комплекс (выявление тетрациклина в говядине охлажденной); ОАО «Дятловский сыродельный завод» (выявление натамицина в сыре); ОАО «Поставский молочный завод» (выявление сульфаметазина в сыворотке молочной концентрированной).
Также Россельхознадзором принято решение проинформировать ветеринарную службы Республики Беларусь о выявлении несоответствий до введения временных ограничений продукции следующих предприятий: «Бабушкина крынка» управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания „Бабушкина крынка“ (выявление линкомицина и тилозина в молоке сухом, отобранном на ООО „ДАНОН Индустрия“, Московской области); ОАО „Белрыба“ (выявление мышьяка в икре лосося зернистой); ОАО „Милкавита“ (выявление норфлоксацина в молоке сухом); УПП „Полоцкий молочный комбинат“ (выявление сульфаметазина в молоке питьевом ультрапастеризованном).
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