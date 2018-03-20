Тяжелое бремя для переизбранного Путина: нужно навести порядок в экономике, бороться с Западом

По сообщению Chinanews от 19 марта, предварительные результаты голосования показывают, что президент РФ Владимир Путин победил на выборах, получив более 70% голосов — начался его новый шестилетний президентский срок. Аналитики, принимая во внимание высокую популярность Путина внутри страны, не считают его переизбрание неожиданностью. Но какие вопросы для вновь вступившего в должность Путина являются самыми серьезными? Каким образом он будет налаживать отношения с США и другими странами запада? Какие перспективы развития у российско-китайских отношений?

Далеко впереди: более 70% избирателей отдали свой голос за Путина

Согласно последним данным ЦИК, Путин получил более 76% голосов избирателей, что позволило ему оставить далеко позади семь других кандидатов.

России переизбрание Путина получило широкий отклик. Ряд опросов, проводимых до выборов, показали, что около 70% опрошенных были за то, чтобы Путин снова стал президентом. Вечером 18 числа Путин выразил благодарность избирателям на пресс-конференции: «Все, кто сегодня голосовал, это наша большая общенациональная команда…Я вижу в этом как минимум признание того, что было сделано за последние годы в очень тяжелых условиях. Вижу в этом доверие и надежду, надежду наших людей на то, что…нас ждет успех».

Аналитики считают, что подобная поддержка народа основана на успехах, достигнутых Путиным во внутренней, торгово-экономической и внешней политике.

Глава Департамента европейских исследований Института международных исследований Китая Цуй Хунцзянь, отвечая на вопросы корреспондента Chinanews, отметил, что, находясь у власти, Путин обеспечил политическую стабильность в стране, что соответствовало ожиданиям большей части российских граждан. И несмотря на то, что в условиях западных санкций экономическая ситуация в России в последние годы не была оптимистичной, Путин продвигал идею модернизации экономики, «поворота на Восток», что немного улучшило продвинуло экономику вперед.

Цуй Хунцзянь заявил, что Путин был довольно успешен и во внешней политике. Несмотря на то, что украинский кризис привел к ухудшению отношений с Западом, российские дипломаты смогли воплотить в жизнь цели «великой державы», выдвинутые Путиным, как в Северной Африке, так и на Ближнем Востоке. Кроме вышеописанных факторов еще одной важной причиной победы Путина на выборах, как считает большинство аналитиков, является то, что у Путина в России нет достойных соперников.

Основным вызовом для Путина станет улучшение благосостояния народа

Оценивая перспективы развития в течение нового президентского срока Путина, специалисты считают, что основным вызовом для президента станет вопрос благосостояния народа, который может повлиять и на внешнюю политику. Как сделать так, чтобы сохранение международного положения России не повлияло на рост экономики и цели по улучшению жизненного уровня — вот вопрос, на который Путину нужно прежде всего ответить.

Глава Института изучения России Китайской академии современных международных отношений Фэн Юйцзюнь отметил, что последние несколько лет экономика России выглядела не очень хорошо — с 2014 по 2016 год она находилась в упадке, но показала слабый рост в 2017 году. Что касается благосостояния, то реальные доходы населения отнюдь не возросли. Большой удар по российской экономике наносят западные санкции.

Недавние опросы также показали, что большая часть граждан России считает, что Путин в основном концентрируется на решении таких проблем, как повышение международного престижа России, уменьшение террористической угрозы и сохранение мира в стране. Однако очень многие представители малообеспеченных слоев населения надеются на увеличение благосостояния и уровня жизни.

Цуй Хунцзянь считает, что, если Путин стремится к стабильности, то ему необходимо решить проблемы распределения ресурсов и благосостояния, которые, в свою очередь, связаны с экономическим ростом — без роста экономики нельзя повысить благосостояние. «С одной стороны, необходимо сохранить экономический рост, поддерживать его на определенном уровне, в то же время необходимо превратить экономический рост в повышение уровня жизни народа» — сказал он.

Какой избрать путь в отношениях с Западом?

Франции, Специалисты считают, что добиться прорыва будет трудно. Пока Путин был у власти с 2012 по 2018 год, Россия оказалась под западными санкциями из-за украинского кризиса и крымского вопроса. Что касается российско-американских отношений, то тут споры не прекращаются из-за «вмешательства в выборы» и «рашагейта». Накануне президентских выборов Россия снова подверглась критике со стороны Великобритании Германии и США из-за «дела Скрипаля».

Противоречия между Россией и западом пустили глубокие корни, и сейчас в их отношениях наблюдается спад. Специалисты отмечают, что в течение нового президентского срока Путина найти выход из положения будет трудно, однако Путин может попытаться наладить отношения.

Цуй Хунцзянь считает, что некоторые проблемы, приведшие к ухудшению отношений между Россией и западом, невозможно решить в короткие сроки. Например, в крымском вопросе стороны не пойдут на компромисс и уступки.

Фэн Юйцзюнь считает, что противоречия между Россией и западом уже зашли дальше некуда. «Геополитические конфликты, противоречия в сфере глобальной стратегической безопасности уже отражаются на внутренней политике. И взаимные обвинения во вмешательстве в выборы между Россией и США доказывают это. Разрешить структурные противоречия в короткие сроки чрезвычайно сложно», — сказал он.

Однако специалисты также отмечают, что в некоторых сферах Россия может найти возможность для сотрудничества с западом, чтобы добиться равновесия. «С одной стороны, надо „бороться“, но нельзя разрывать отношения во всех сферах, это России невыгодно», — говорит Цуй Хунцзянь.

Российско-китайские отношения сохранят стабильность и, возможно, поднимутся на новую ступень развития. Что касается российско-китайских отношений, то, как считают специалисты, переизбрание Путина, несомненно, означает сохранение стабильности и преемственность. Цуй Хунцзянь отметил, что за последние несколько лет Россия и Китай создали неплохую базу взаимодоверия.

Во время прошлого президентского срока Путина российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли самого высокого уровня развития в своей истории. В своем послании Путин два года подряд называл российско-китайские отношения «образцовыми». В 2017 году РФ и КНР совместно опубликовали заявление о «дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», таким образом, подняв их на новую ступень развития.

Аналитики считают, что Путин всегда придерживался политики активного развития отношений с Китаем. Еще до начала его предыдущего президентского срока их высокий уровень стал стратегической опорой его внешней политики. Проводящаяся с 2014 года российская стратегия «поворота на Восток» хорошо соотносится с китайской инициативой «Один пояс, один путь».

Однако в то же время Цуй Хунцзянь считает, что перед российско-китайскими отношениями тоже стоят вызовы, например, заметные изменения в международной обстановке, а также унилатерализм некоторых стран в сфере безопасности, торговли и экономики. Проблемы, с которыми отношения двух стран столкнутся в будущем, станут для них и испытанием, и возможностью для подъема. Все это может и укрепить основу отношений Китая и России.