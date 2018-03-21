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В Югре грузоподъёмность ледовых переправ снижается
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В Югре грузоподъёмность ледовых переправ снижается 

АиФ Югра 40 минут назад
Фото: АиФ Югра
Инспекция по маломерным судам приступила к сезонному уменьшению тоннажа на речных переправах в Югре. На данный момент грузоподъёмность снижена на 6 ледовых переправах муниципального значения в Нижневартовском районе.
Совершать переезд на транспорте весом более 10 тонн запрещено по реке Пасол (село Ларьяк — дер. Чехломей — село Б. Ларьяк). Ограничение в 25 тонн установлено на следующих пяти переправах: Сабун (Белорусский — с. Ларьяк), Вах (с. Ларьяк — д. Чехломей, — с. Б. Ларьяк), Колекъеган, Аригол и озере Безымянное (автозимник п. Ваховск — д. Усть-Колек-Еган).
На оставшихся переправах, работающих только в зимний период, можно перевозить груз весом не более 30 тонн.
Всего на территории округа на настоящий момент действуют 87 переправ, 54 из которых муниципального значения.
Во избежание несчастных случаев, аварий и происшествий на дорогах, работники государственной инспекции по маломерным судам рекомендуют совершать переезд только по оборудованным ледовым переправам, соблюдать правила дорожного движения, следить за обновляющейся информацией и обращать внимание на дорожные знаки, установленные на въезде перед водоёмом, сообщает главное управление МЧС России по ХМАО — Югре.
Напоминаем, что каждая переправа уникальна. Всё зависит от местоположения реки и гидрологии. Замеры льда и его структуры проводятся постоянно, затем по результатам обследований делаются корректировки и устанавливаются ограничения.
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