Goldman Sachs продолжает захватывать Европу

Москва, 19 марта — «Вести. Экономика». Выходцы из инвестиционного банка Goldman Sachs уже занимают посты в центробанках по всему миру, но эта дружная команда не собирается останавливаться на достигнутом и идет дальше. Теперь бывшие работники Goldman Sachs стараются занять места в правительствах стран. Так, например, сегодня стало известно о том, что сопредседатель банка в Германии Йорг Кукис займет место заместителя министра финансов страны.

На новой должности Кукис будет отвечать за политику на финансовых рынках, сообщает Reuters. Таким образом, управлять финансовым рынком Европы какое-то время, по сути, будут будут два выходца Golman Sachs: Марио Драги и Йорг Кукис. Напомним, в скором времени срок полномочий Драги истечет, и глава ЕЦБ покинет свой пост. Очень похоже, что, таким образом, можно сделать вывод, что Goldman Sachs просто не хочет терять контроль над политическими и финансовыми событиями Старого Света. Кукис был управляющим директором Goldman Sachs и занимал должность сопредседателя банка в Германии с октября 2014 г. Он курировал подразделения фондового рынка и инструментов с фиксированным доходом в Германии и Австрии. В связи с назначением Кукис покинул ряды банка, написав заявление на увольнение. Напомним, Goldman Sachs постоянно фигурирует в различных теориях заговора и имеет скандальную репутацию. Впрочем, не без оснований. Действительно, бывшие сотрудники банка разбросаны по всему миру, и практически все так или иначе занимают важные финансовые должности.

Считается, что это помогает банку решать свои финансовые вопросы, проще говоря, управлять мировыми финансами. Что касается Европы, то это вообще отдельная история. В разгар европейского долгового кризиса мы наблюдали череду громких отставок, а эти места в итоге занимали люди, так или иначе связанные с Goldman Sachs. Достаточно назвать премьер-министров Греции и Италии и, конечно же, главу ЕЦБ — господина Драги. Марио Монти стал последней вершиной в треугольнике европейского правительства Goldman Sachs. Следом за Марио Драги и Лукасом Пападимосом он занял свое место в новой оси силы, где именно партия Goldman Sachs является солирующей. Саймон Джонсон, бывший экономист МВФ, в своей книге «13 банкиров» отмечает, что Goldman Sachs и другие крупные банки за последние 5 лет стали настолько близки к правительству США, что теперь практически неотделимы от него. «В Европе же политическая элита и банкиры разделяют мировоззрение, у них есть общие цели, они взаимодействуют в поддержании иллюзий, но все же это хотя бы номинально независимые институты», — подчеркивает Джонсон. Что ж, как ни прискорбно об этом говорить, но, судя по всему, подобному разделению (пусть и весьма условному) вскоре придет конец. По крайней мере Goldman Sachs сделал для этого если не все, то очень многое.