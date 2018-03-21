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Свердловский губернатор рассказал Патрушеву об импортозамещении
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Свердловский губернатор рассказал Патрушеву об импортозамещении 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в среду представил секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву опыт региона в сфере импортозамещения, сообщает департамент информполитики главы области.
Патрушев и Куйвашев в среду посетили с рабочим визитом два ведущих уральских предприятия, расположенных в городе Верхняя Пышма, — «Уральские локомотивы» и "Уралэлектромедь".
"Глава региона представил секретарю Совбеза опыт Среднего Урала, накопленный при реализации планов по импортозамещению в сфере промышленности. Николай Патрушев высоко оценил наработки свердловских предприятий, особенно подчеркнув, что вопросы импортозамещения и перехода на отечественные технологии в регионе решаются ускоренными темпами", — говорится в сообщении.
По словам Куйвашева, импортозамещение сегодня остается приоритетом в промышленном комплексе Свердловской области. Большое внимание этому направлению уделяется и в агропроме. Для реализации таких программ в регионе сформирована нормативно-правовая база, активно используются инструменты поддержки товаропроизводителей, успешно реализуются инвестиционные проекты.
"Объем отгруженной продукции по приоритетным направлениям для развития импортозамещения составил 85 миллиардов рублей — это 108% от плана. Резиденты технопарков отгрузили продукцию на 69,5 миллиарда рублей, на 15% выше планируемых показателей. В Свердловской области реализован ряд крупных инвестиционных проектов для выпуска импортозамещающей продукции. Речь идет о производстве дизельных двигателей, инновационной медицинской техники и препаратов, высокодисперсных металлических порошков, строительных материалов", — приводятся в сообщении слова губернатора.
"Уральские локомотивы", совместное предприятие группы «Синара» и концерна Siemens AG, которое посетили сегодня Патрушев и Куйвашев, с 2014 года реализует масштабный импортозамещающий проект по выпуску в Свердловской области электропоездов «Ласточка» (ЭС2Г) на основе платформы Siemens Desiro для "Российских железных дорог". Уже сегодня производимые здесь «Ласточки» на 84% собираются из отечественных компонентов, уточняет департамент.
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