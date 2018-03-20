Патрушев обсудит в Екатеринбурге вопросы импортозамещения и защиты населения

"С участием полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, глав субъектов Федерации, входящих в состав округа, представителей федеральных министерств и ведомств планируется обсудить дополнительные меры по защите населения при возникновении угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", — говорится в сообщении.

"Также будет рассмотрен ход реализации планов по импортозамещению в целях обеспечения национальной безопасности", — добавили в СБ РФ

Секретарь Совбеза неоднократно отмечал, что импортозамещение способно сыграть большую роль для обеспечения национальной безопасности России в современном мире. На одном из заседаний научного совета при СБ РФ он заявил, что в условиях борьбы стран за ресурсы и доступ к рынкам сбыта необходимы новые подходы к обеспечению национальной безопасности.

"Обостряются противоречия, связанные с неравномерностью мирового развития, углублением разрыва между уровнями благосостояния стран, борьбой за ресурсы, за доступ к рынкам сбыта, за контроль над транспортными артериями, — констатировал Патрушев. — В этих условиях требуются новые подходы к обеспечению национальной безопасности, имеющие комплексный взаимосвязанный характер".

Он подчеркнул, что проведение Россией внешней и внутренней политики вызывает противодействие со стороны ряда стран Запада, стремящихся сохранить свое доминирование в мировых делах. «Реализуемая ими [странами Запада] политика сдерживания России предусматривает оказание на нее политического, экономического, военного и информационного давления», — добавил секретарь Совбеза.