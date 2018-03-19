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Доходы британцев растут максимально с 2009 года
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Доходы британцев растут максимально с 2009 года 

Вести.Ru 10 часов назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 19 марта — «Вести. Экономика». Доходы британцев растут почти самыми быстрыми темпами после финансового кризиса 2009 года, увеличивая вероятность того, что Банк Англии снова поднимет процентные ставки, показал опрос домохозяйств, передает Reuters. В исследовательской компании IHS Markit заявили, что предстоящее увеличение минимальной заработной платы является наиболее вероятной причиной сообщений домохозяйств о том, что их доход от трудовой деятельности вырос самыми быстрыми темпами с июля 2016 года, когда рост доходов достиг своего максимума с момента начала проведения опросов в январе 2009 года. "В то время как более высокие выплаты заработной платы помогут компенсировать резкое повышение стоимости жизни, с которой сталкиваются потребители, это также добавляет вероятности повышения процентных ставок в 2018 году", — сказал экономист IHS Markit Тим Мур. Согласно данным опроса экономистов Reuters, Банк Англии вряд ли повысит процентные ставки на встрече на этой неделе, но, вероятно, сделает это в следующем месяце. Около 57% домашних хозяйств ожидают, что Банк Англии повысит ставки в течение следующих шести месяцев, ожидания мало изменились с февраля, отметили в IHS Markit.
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