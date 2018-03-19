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В Карелии в 2018 и 2019 годах дополнительно отремонтируют 268 домов
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В Карелии в 2018 и 2019 годах дополнительно отремонтируют 268 домов 

РИА «ФедералПресс» 9 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«В связи с тем, что на стадии обследования Фондом капитального ремонта Карелии выявлены дома, которые рекомендовано признать аварийными, удалось сдвинуть очередь тех домов, где капремонт планировался лишь после 2019 года. Таким образом, там, где работы должны были начаться в 2019 году, ремонт будет сделан раньше, в 2018 году», — сообщает пресс-служба правительства Карелии.
На дополнительный ремонт будет выделено 628 миллионов рублей. Основной объем работ будет проделан в Петрозаводске, Медвежьегорском, Кемском, Беломорском и Пудожском районах.
Ранее полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов поручил главе Республики Карелия Артуру Парфенчикову полностью обеспечить жильем детей-сирот. Об этом он сообщил журналистам в ходе первой поездки в республику в статусе полпреда.
Фото: архив ФедералПресс
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