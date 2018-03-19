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Правительство РФ выделит субсидии на поддержку инвалидов и лекарства
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Правительство РФ выделит субсидии на поддержку инвалидов и лекарства 

360tv.ru 9 часов назад
Российское правительство выделит дополнительные средства на поддержку инвалидов и закупку обезболивающих в рамках паллиативной помощи. Об этом сообщил премьер‐министр РФ Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс».
На эти цели
регионам России выделят более 4,3 миллиарда рублей. Деньги пойдут на обезболивающие и дыхательные препараты, которые применяются при паллиативной медицинской помощи и патронажной службой.
Также деньги пойдут на обеспечение лекарствами людей с инвалидностью. В 2018 году на это выделят 3,8 миллиарда рублей.
Кроме того, Резервный фонд России выделит Минздраву 2,5 миллиона рублей, чтобы врачи повышали свою квалификацию. Также деньги используют для оснащения около 75 симуляционных центров, образовательных и научных центров разными технологиями и тренажерами.
В России инвалиды сталкиваются с некоторыми проблемами, которые не могут быть оперативно решены. Например, в дзержинском Доме детского творчества установили кнопку для инвалидов, но до нее невозможно добраться, если человек передвигается на коляске.
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