Медики ульяновской больницы ошибочно ввели пациентке формалин

"Предварительно установлено, что 15 марта после проведения плановой хирургической операции одним из медицинских работников медучреждения 28-летней пациентке был ошибочно введен формалин, что повлекло резкое ухудшение состояния ее здоровья и госпитализацию в реанимационное отделение Ульяновской областной клинической больницы", — сказал он.

Министерство здравоохранения , семьи и социального благополучия Ульяновской области проводит проверку в связи с ошибкой медперсонала. В пресс-службе ведомства сообщили, что через две минуты после обнаружения ошибки провели промывание для выведения вещества из организма, а также оказали необходимая медицинская помощь.

Главврач Ульяновской областной клинической больницы Павел Дегтярь уточнил, что пациентка поступила в тяжелом состоянии. «Состояние по-прежнему тяжелое, но наблюдается положительная динамика. Для определения наиболее эффективного курса лечения проведена консультация с федеральными экспертами института токсикологии Федерального медико-биологического агентства России , а также научно-исследовательским институтом скорой помощи имени Николая Склифосовского», — уточнил Дегтярь.

По словам министра здравоохранения, семьи и социального благополучия региона Рашида Абдуллова, в регионе создали специальную комиссию по проведению служебного расследования в связи с инцидентом. «По итогам проверки на сотрудников, допустивших данную ошибку, будут наложены меры дисциплинарной ответственности», — сказал министр.