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Ямальские депутаты спасают рыбу от удушья в российских реках
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Ямальские депутаты спасают рыбу от удушья в российских реках 

ИА Север-Пресс 3 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальские депутаты разработали поправки в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», которые разрешают вылавливать рыбу в период заморных явлений в водных объектах всей России. Законодательная инициатива направлена на рассмотрение в другие российские регионы. Это позволит учесть мнение депутатов субъектов РФ, в которых ежегодно из-за изменений гидрохимических показателей в водоемах гибнет большое количество рыбы.
«Очень важно, чтобы в законодательной инициативе, готовящейся на Ямале, были учтены особенности и интересы субъектов Арктической зоны и Обь-Иртышского бассейна, тогда шансы, что изменения в федеральный закон будут внесены, повышаются. Работы в этом направлении предстоит еще много, в законопроекте должны учитываться интересы всей страны. После анализа поступивших предложений от регионов мы намерены отправить проект закона коллегам в Госдуму на так называемое нулевое чтение», — прокомментировал председатель комитета окружного парламента по развитию АПК и делам коренных малочисленных народов Севера Марат Абдрахманов.
Урон от заморов зависит от морозов и толщины льда. Обычно он происходит в феврале и марте, когда лёд наиболее прочен. В средней полосе России с ним борются бурением лунок. Но в арктическом регионе, где доходит до 50 градусов мороза и вода застывает моментально, бурение лунок не подходящий способ спасения рыбы.
Чтобы оценить масштаб проблемы замора рыбы для Ямала, достаточно вникнуть в цифры, предоставленные региональным департаментом АПК, торговли и продовольствия автономного округа. В 2007 году на Ямале был зафиксирован сильнейший за всю историю наблюдений замор, приведший к гибели не менее 9,7 тыс. тонн рыбы. Это больше, чем ежегодный объем вылова всех рыбодобывающих хозяйств региона. Ежегодно в результате заморных явлений в ямальских водоемах задыхаются сотни тысяч особей, в том числе ценных, краснокнижных видов.
Ямальские парламентарии предлагают ввести в закон «О рыболовстве» понятия «замор» и «тотальный облов», которые позволят оперативно и на законном основании организовывать вылов рыбы без ограничений по объёмам и суточным нормам вылова.
Напомним, разработка документа началась в конце прошлого года. Предпосылкой послужил ответ Минсельхоза России на обращение, где депутаты ямальского парламента просили внести изменения в Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Ранее тема также поднималась в ходе проведения дней Ямала в Совете Федерации.
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