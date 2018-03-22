Ямальские депутаты спасают рыбу от удушья в российских реках

Ямальские депутаты разработали поправки в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», которые разрешают вылавливать рыбу в период заморных явлений в водных объектах всей России . Законодательная инициатива направлена на рассмотрение в другие российские регионы. Это позволит учесть мнение депутатов субъектов РФ, в которых ежегодно из-за изменений гидрохимических показателей в водоемах гибнет большое количество рыбы.

«Очень важно, чтобы в законодательной инициативе, готовящейся на Ямале, были учтены особенности и интересы субъектов Арктической зоны и Обь-Иртышского бассейна, тогда шансы, что изменения в федеральный закон будут внесены, повышаются. Работы в этом направлении предстоит еще много, в законопроекте должны учитываться интересы всей страны. После анализа поступивших предложений от регионов мы намерены отправить проект закона коллегам в Госдуму на так называемое нулевое чтение», — прокомментировал председатель комитета окружного парламента по развитию АПК и делам коренных малочисленных народов Севера Марат Абдрахманов.

Урон от заморов зависит от морозов и толщины льда. Обычно он происходит в феврале и марте, когда лёд наиболее прочен. В средней полосе России с ним борются бурением лунок. Но в арктическом регионе, где доходит до 50 градусов мороза и вода застывает моментально, бурение лунок не подходящий способ спасения рыбы.

Чтобы оценить масштаб проблемы замора рыбы для Ямала, достаточно вникнуть в цифры, предоставленные региональным департаментом АПК, торговли и продовольствия автономного округа. В 2007 году на Ямале был зафиксирован сильнейший за всю историю наблюдений замор, приведший к гибели не менее 9,7 тыс. тонн рыбы. Это больше, чем ежегодный объем вылова всех рыбодобывающих хозяйств региона. Ежегодно в результате заморных явлений в ямальских водоемах задыхаются сотни тысяч особей, в том числе ценных, краснокнижных видов.

Ямальские парламентарии предлагают ввести в закон «О рыболовстве» понятия «замор» и «тотальный облов», которые позволят оперативно и на законном основании организовывать вылов рыбы без ограничений по объёмам и суточным нормам вылова.