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Гостиницы, завышавшие цены к ЧМ-2018, оштрафовали на 2,8 миллиона рублей
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Гостиницы, завышавшие цены к ЧМ-2018, оштрафовали на 2,8 миллиона рублей 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сумма штрафов, наложенных на гостиницы, завышавших цены на время проведения чемпионата мира по футболу — 2018, составила более 2,8 миллиона рублей, заявили журналистам в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор контролирует соблюдение требований, связанных с государственным регулированием стоимости гостиничного обслуживания, определяемой исходя из присвоенной гостинице или иному средству размещения категории, в городах, где будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и размещаться участники чемпионата, иные лица, участвующие в мероприятиях, и зрители.
"В рамках исполнения соответствующего поручения территориальными органами Роспотребнадзора в названных субъектах Российской Федерации по состоянию на 19 марта 2018 года осуществлен мониторинг в отношении более 9200 объектов размещения", — сообщили в ведомстве.
"В целом было выявлено 490 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 30 новых случаев) и 97 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации. В отношении соответствующих хозяйствующих субъектов проведено 974 внеплановых проверки, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1160 дел об административных правонарушениях", — уточнили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что в совокупности управлениями по субъектам Российской Федерации подано 161 исков в суд в защиту неопределенного круга потребителей, в настоящее время дела готовятся к рассмотрению.
"Совокупная сумма наложенных административных штрафов составила более 2,8 миллиона рублей", — говорится в сообщении Роспотребнадзоре.
Также выдано 153 предостережения.
C 19 февраля работает всероссийская горячая линия для потребителей к Чемпионату мира по футболу 2018, которая продолжит работу до завершения мероприятий чемпионата. Специалисты Роспотребнадзора консультируют потребителей по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей.
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