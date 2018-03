СМИ: пропавший малайзийский Boeing «нашли» на Google-картах

По словам Макмахона, на фото отчетливо виден не только корпус самолета, но и то, что Boieng буквально покрыт пулевыми отверстиями.

UPDATE Coordinates of the suspected #MH370 wreckage. You will need to set the date to April 19th 2014. pic.twitter.com/65EksH3C3A

— Air Disasters (@AirCrashMayday) 17 March 2018

​Австралиец утверждает, что место крушения лайнера находится в 16 километрах к югу от маленького острова Руанд, относящегося к Сейшельским островам, — области, не включенной в поисковую операцию.

NEWS Peter McMahon who says he has worked on crash investigations for over 25 years, believes he found #MH370 using Google Earth. The outline which appears to be a plane was found north of Mauritius. pic.twitter.com/rgdCJZNLaI

— Air Disasters (@AirCrashMayday) 17 March 2018

​Макмэхон направил свое заключение в бюро транспорта и безопасности Австралии , где допустили, что изображение на снимках может быть пропавшим самолетом.

NEWS Another image Peter McMahon found. Both images have been sent to the Australian Transport and Safety Bureau. #MH370 pic.twitter.com/CP7WGGFAtU

— Air Disasters (@AirCrashMayday) 17 March 2018