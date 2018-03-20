В Московском зоопарке открыли запись на курсы для владельцев домашних питомцев

Как сообщает портал «Москва 24», специалисты зоопарка расскажут о том, как правильно содержать в домашних условиях различных животных, включая экзотические виды. Пройти обучение смогут в том числе и те, кто только планирует завести питомца. В обучающую программу войдут шесть курсов, посвященных млекопитающим, рептилиям, рыбам, амфибиям, беспозвоночным и птицам. Курс состоит из четырех встреч, которые будут проходит один раз в неделю, и рассчитан на слушателей от 14 лет. Напомним, что с 1 марта Московский зоопарк работает с 9 утра до 6 вечера.