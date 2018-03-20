Ещё
В Московском зоопарке открыли запись на курсы для владельцев домашних питомцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Московском зоопарке открыли запись на курсы для владельцев домашних питомцев 

Авторадио 4 часа назад
Фото: На Пресне
Как сообщает портал «Москва 24», специалисты зоопарка расскажут о том, как правильно содержать в домашних условиях различных животных, включая экзотические виды. Пройти обучение смогут в том числе и те, кто только планирует завести питомца. В обучающую программу войдут шесть курсов, посвященных млекопитающим, рептилиям, рыбам, амфибиям, беспозвоночным и птицам. Курс состоит из четырех встреч, которые будут проходит один раз в неделю, и рассчитан на слушателей от 14 лет. Напомним, что с 1 марта Московский зоопарк работает с 9 утра до 6 вечера.
Авторадио: последние новости
Россиянам могут дать возможность присылать властям видео о дорожных преступлениях анонимно Прямое авиационное сообщение впервые будет налажено между Камчаткой и Чукоткой Минсельхоз назвал приоритет новой продовольственной программы
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей50
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России400
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной504
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос77
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
04:21
При строительстве метро в Москве произошло ЧП
Происшествия
01:00
Леонтьев заявил, что будет осваивать Камасутру
Шоу-бизнес
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
05:38
Джонсон рассказал, кто займется делом Скрипаля
В мире
01:00
Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
Шоу-бизнес
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение