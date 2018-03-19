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Детская площадка впервые появится на праздновании Навруза на ВДНХ в Москве
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Детская площадка впервые появится на праздновании Навруза на ВДНХ в Москве 

РИАМО 8 часов назад
Фото: РИАМО
На московском общегородском празднике «Навруз-2018» впервые создадут детскую площадку с аниматорами и мастер-классами, сообщил в понедельник руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.
«Мы впервые организуем детскую площадку. Там будут и аниматоры, и мастер-классы для детей, поэтому будет интересно», — сказал Сучков в интервью телеканалу «Москва 24».
По его словам, детская площадка будет находиться в 75-м павильоне ВДНХ, в зале А.
Общегородское празднование Навруза пройдет в Москве 25 марта в павильоне №75 на ВДНХ с 13:00 до 20:00.
Навруз — праздник весеннего равноденствия, начало нового года у тюркоязычных и персоязычных народов. Навруз отмечают во многих зарубежных странах — Индии, Иране, Афганистане, Таджикистане, Азербайджане, Туркменистане, Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Китае и других, а также в российских республиках — Татарстане, Башкортостане, Дагестане.
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