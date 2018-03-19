Детская площадка впервые появится на праздновании Навруза на ВДНХ в Москве

На московском общегородском празднике «Навруз-2018» впервые создадут детскую площадку с аниматорами и мастер-классами, сообщил в понедельник руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков

«Мы впервые организуем детскую площадку. Там будут и аниматоры, и мастер-классы для детей, поэтому будет интересно», — сказал Сучков в интервью телеканалу «Москва 24».

По его словам, детская площадка будет находиться в 75-м павильоне ВДНХ, в зале А.

Общегородское празднование Навруза пройдет в Москве 25 марта в павильоне №75 на ВДНХ с 13:00 до 20:00.