Законодательная реализация Послания президента продолжится и в 2019 году, заявил Володин

«Это большая работа. Она, конечно, в основе должна быть проведена в течение года, но всё-таки, учитывая её значимость и глобальность, скорее всего и следующий год потребуется для того, чтобы законодательно обеспечить те задачи, которые президент поставил», — сказал спикер палаты.

По его словам, президентом были даны поручения и на трёхлетний, и на больший срок, поэтому работа будет вестись постоянно. «Законопроекты просто придется корректировать, исходя из этих задач», — пояснил Володин.