Семеро смелых: Проигравшие или выигравшие?

Выборы президента прошли, итоги известны, ликование отгремело. Самое время посмотреть, чего в действительности могут стоить результаты проигравших кандидатов, да и проигравшие ли они вообще. Некоторые могут считаться таковыми со всей очевидностью: аутсайдеры гонки Сергей Бабурин Максим Сурайкин явно перепутали эпохи. Несмотря на разницу в возрасте, идеи русского национализма одного и сталинизма другого выглядели, мягко говоря, несовременно. Примерно то же приходится констатировать и в отношении Григория Явлинского , при всем уважении к одному из немногих участников кампании, кто не перешел границ приличия. Всё те же формулировки, что и много лет назад, всё так же интеллигентно, но, пардон, скучно. С таким настроем не то, что слона — яблока на рынке не продать.

99,99% за то, что на следующих президентских выборах мы не увидим в бюллетенях для голосования фамилию Жириновский. Дай, как говорится, бог здоровья и долголетия, но вряд ли даже Владимиру Вольфовичу придет в голову баллотироваться на исходе восьмого десятка. Отсюда вопрос, кто сменит его в авангарде ЛДПР , поскольку до сего дня она остается партией одного актера.

А что Титов? А вот у Титова как раз всё ровно: он по-прежнему будет работать уполномоченным при президенте по правам предпринимателей. Его полномочия в этом качестве были пролонгированы еще до выборов.

Кто точно выиграл, так это Ксения Собчак Павел Грудинин . Для них обоих эти выборы стали самым коротким путем в политический истеблишмент. Пусть не смущает результат менее чем в 2% г-жи Собчак — и его можно конвертировать в политический капитал. Вот, например, на поствыборной встрече всех кандидатов она передала Владимиру Путину список из 16 человек, которых она считает политзаключенными. Чем не заявка на то, чтобы закрепиться на правозащитной ниве?

Ну, а Грудинина его «серый кардинал» Геннадий Зюганов и вовсе назвал, напомним, «готовым кандидатом в премьеры». Конечно, не в этом качестве, но Павел Грудинин вполне может быть востребован, коли на то будет воля Кремля. Например, по профилю его предприятия, на посту главы Минсельхоза . Или во главе одного из регионов, где за него было подано больше всего голосов: Якутия Алтайский край или Приморье. Поговаривают, что сам он не прочь возглавить Подмосковье , но тут в сенях и без него тесно…

Всеволод Нерознак