Испания не поставит вопрос о статусе Гибралтара на переговорах по Brexit

"Эта цель, от которой мы не отказываемся, но не будем ставить этот вопрос в рамках этих переговоров, что само по себе демонстрирует наш конструктивный подход", — заявил Дастис на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров глав МИД стран ЕС. Пресс-конференцию транслировал сайт Еврокомиссии

Министр добавил, что самая большая забота Испании в связи с отделением Великобритании — «гарантировать жизнь и работу» тех испанцев, которые работают на территории Гибралтара и ежедневно переходят границу.

Он также напомнил, что предстоят переговоры по урегулированию проблем, связанных с Гибралтаром, между Лондоном и Мадридом. Дастис считает, что договоренности удастся достигнуть до октября.

Проект соглашения об условиях отделения Великобритании от ЕС покрывает и Гибралтар, распложенный на юге Пиренейского полуострова.

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры о «разводе» ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС. Британия также рассчитывает сохранить для себя доступ к европейскому рынку товаров и услуг, в частности, для продвижения своей ключевой отрасли — банковского сектора.