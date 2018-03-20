Иностранные участники форума «Россия — страна возможностей»: «Мы обязательно вернемся в Самару»

Утром гости посетили «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа». В сопровождении директора центра Галины Ждановой их провели по учреждению, рассказали о социальных услугах, которые здесь оказываются семьям с детьми, гражданам пожилого возраста и инвалидам.

По словам Галины Ждановой, в центре предоставляются педагогические, юридические, бытовые услуги, а также оказывается психологическая помощь. В центре занимаются самые разные возрастные группы — начиная от самых маленьких — кто еще не посещает детский сад, и заканчивая людьми пенсионного возраста.

"Мы нацелены в первую очередь на обучение родителей правильному взаимоотношению с детьми, — рассказала Галина Владимировна. — Центр активно занимается с несовершеннолетними и подростками с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря педагогам они осваивают компьютерную грамотность, рисование, вышивку и прочие творческие навыки. Занимаются физической культурой. Мы помогаем этим особенным людям лучше адаптироваться к социуму".

Посетив развивающие уроки в центре, иностранные гости задали вопрос — сколько это стоит? И были очень удивлены, услышав, что занятия в таких центрах абсолютно бесплатны.

"У нас в стране подобные центры есть, но они занимаются лишь теоретической поддержкой родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, — сказала участница форума из Сербии Ивана Гордана Мрксич. — Практическими и развивающими занятиями, как здесь, с ними никто не занимается. Центр нам очень понравился. Отличный опыт, который наша страна могла бы перенять у России ".

Также молодежная международная делегация побывала 19 марта в Центре прорывных исследований «Информационные технологии» Самарского государственного медицинского университета, в коворкинг-центре «Футурум», где познакомились с наиболее значимыми достижениями и проектами самарской молодежи.

Центр прорывных исследований без всякого преувеличения можно назвать завтрашним днем медицинского образования и повседневного здравоохранения. Уникальность же инновационного центра состоит в том, что все, начиная от идеи до практического производственного воплощения, делается силами студентов и ученых медуниверситета.

Взять, к примеру, виртуальный хирургический стол Пирогова. Он позволяет наглядно «раздеть» человека буквально до последней косточки или кровеносного сосуда с помощью вполне доступных для любого желающего компьютерных манипуляций. Несколько движений джойстиком и перед вами вся мышечная ткань человека, еще одно — и на столе внутренние органы, потом скелет. Причем это виртуальное оборудование позволяет продемонстрировать любые заболевания того или иного органа.

Другое устройство, больше напоминающее виртуальную игрушку, дает возможность овладеть навыками хирурга, поработать скальпелем или хирургической иглой. Таким, видимо, и будет будущее образование медиков. Впрочем, для самарских студентов медицинского университета, это «завтра» наступит уже в ближайшее время.

"Я потрясен увиденным, — делится впечатлениями гость, студент Донецкого национального университета Дмитрий Короткий. — Я сам занимаюсь программированием, но чтобы виртуальная действительность стала конкретным делом, поставленным на службу будущим медикам, вижу впервые. Это настоящий прорыв".

Член молодежного движения «Я люблю Кыргызстан » Акылай Эртешбаева также не скрывает восторга от увиденного: «Я и не подозревала, что настолько увлекусь медициной!».

В коворкинг-центре «Футурум» гости познакомились с наиболее значимыми молодежными проектами, которые успешно реализуются в Самарской области . Это «Бессмертный полк России», «Свеча Памяти», «15 дней до Победы», молодежный форум «iВолга», «Парк Дружбы народов».