ОНФ взял на контроль вопрос о смене управляющей компании в одном из домов в Химках

Активисты Общероссийского народного фронта добиваются допуска управляющей организации, выбранной собственниками, к управлению многоквартирным домом в подмосковных Химках , говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ОНФ.

В региональное отделение ОНФ поступили несколько обращений собственников квартир в одном из домов по улице Совхозной. В частности, жители жаловались на бездействие управляющей организации, которое привело к значительному ухудшению состояния дома.

«Но главная проблема заключается в том, что еще в 2017 году на общем собрании собственников было принято решение о выборе другой управляющей компании, а также оформлены соответствующие документы и направлены в Государственную жилищную инспекцию Московской области . Однако по состоянию на начало 2018 года новая компания так и не приступила к обязанностям по обслуживанию дома», — говорится в сообщении.

Активисты ОНФ направили запрос в Госжилинспекцию Московской области о причинах недопуска новой управляющей компании к своим обязанностям. Ведомство провело проверку и установило, что прежняя управляющая организация в нарушение требований законодательства не передала новой компании, выбранной собственниками квартир, ни техническую документацию на дом, ни иные документы, связанные с управлением домом.

«В ответе Госжилинспекции указано, что в отношении первой управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении и выдано предписание о передаче необходимой документации по управлению домом. Активисты ОНФ оставляют на контроле вопрос смены управляющей компании в доме по улице Совхозной», — отметил член регионального штаба ОНФ Николай Степанян.

Он добавил, что решение общего собрания собственников должно быть выполнено, а граждане — защищены от неправомерных действий управляющих организаций.