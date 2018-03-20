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Ночью на двух центральных улицах Воронежа запретят движение
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Ночью на двух центральных улицах Воронежа запретят движение 

Вести Воронеж 3 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Ограничение будет действовать 7 часов. Городские власти запретят движение по двум центральным улицам Воронежа — Пушкинской и Фридриха Энгельса — в ночь на 21 марта, сообщила пресс-служба мэрии. Автомобилисты не смогут проехать от улицы Плехановской до улицы 20 лет Октября с 22:00 вторника, 20 марта, до 5:00 среды, 21 марта. Ограничения связаны с уборкой снега, уточнили в городской администрации. Власти заранее извинились перед автомобилистами за временные неудобства и попросили выбирать пути объезда.
Дарья Крымова
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