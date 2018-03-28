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Все билеты на первый тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде проданы
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Все билеты на первый тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде проданы 

ТАСС 10 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 28 марта. Все билеты на тестовый матч на стадионе «Калининград», который летом примет матчи чемпионата мира по футболу, проданы. Об этом сообщает пресс-служба калининградской «Балтики».
Первый матч на стадионе «Калининград» «Балтика» проведет с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 32-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), встреча пройдет 11 апреля. Изначальная квота на игру составляла 10 тыс. билетов, но позже была увеличена до 15 тыс.
"В настоящий момент в продажу поступили билеты на вторую игру [на стадионе «Калининград»] — между «Балтикой» и «Химками», которая состоится 21 апреля", — говорится в сообщении пресс-службы.
Еще один тестовый матч на арене пройдет 12 мая. Ранее сообщалось, что первый матч на поле нового стадиона пройдет между «Балтикой» и немецким «Шальке» 22 марта, но игра была перенесена из-за холодной погоды.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).
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