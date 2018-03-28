Все билеты на первый тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде проданы

ТАСС , 28 марта. Все билеты на тестовый матч на стадионе «Калининград», который летом примет матчи чемпионата мира по футболу, проданы. Об этом сообщает пресс-служба калининградской «Балтики».

Первый матч на стадионе «Калининград» «Балтика» проведет с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 32-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), встреча пройдет 11 апреля. Изначальная квота на игру составляла 10 тыс. билетов, но позже была увеличена до 15 тыс.

"В настоящий момент в продажу поступили билеты на вторую игру [на стадионе «Калининград»] — между «Балтикой» и «Химками», которая состоится 21 апреля", — говорится в сообщении пресс-службы.

Еще один тестовый матч на арене пройдет 12 мая. Ранее сообщалось, что первый матч на поле нового стадиона пройдет между «Балтикой» и немецким «Шальке» 22 марта, но игра была перенесена из-за холодной погоды.