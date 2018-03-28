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Из-за тестовых матчей в Калининграде перекроют несколько улиц
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Из-за тестовых матчей в Калининграде перекроют несколько улиц 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Из-за тестовых матчей на построенном к ЧМ-2018 стадионе в Калининграде будут перекрывать городские улицы. Об этом автомобилистов предупреждают в дорожно-транспортном управлении администрации.
11 и 21 апреля, а также 12 мая с 16.00 до 24.00 закроют для автотранспорта:
Московский проспект — на участке от дома № 36 до дома № 62;ул. В. Гюго на всем протяжении;ул. Октябрьскую — на участке от Московского проспекта до ул. Багратиона;Солнечный бульвар на всем протяжении;Мостовой переход через реки Старая и Новая Преголя по направлению движения от ул. Дзержинского;Съезд № 1 с мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя на остров «Октябрьский».
Автолюбителям рекомендуют объезжать закрытые участки улично-дорожной сети по Ленинскому проспекту, ул. Шевченко, ул. Фрунзе, ул. 9 Апреля, ул. Литовский вал, а также по Ленинскому проспекту, ул. Черняховского, ул. Литовский вал.
Сообщается, что в это же время по измененным маршрутам придется ходить общественному транспорту.
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