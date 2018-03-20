АСВ намерено взыскать с экс-руководства Академического Русского Банка 360,3 млн рублей

«В ходе проверки обстоятельств банкротства, проведенной Агентством, выявлены признаки преднамеренного банкротства Банка. В период с 20 февраля 2013 года до даты отзыва лицензии (29 января 2015 года) банк предоставлял кредиты техническим юридическим лицам (не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам), а также осуществлял формирование технической ссудной задолженности физических лиц, не предпринимал мер по предупреждению банкротства при наличии соответствующих оснований», — отмечается в сообщении.

В результате указанных действий контролирующих банк лиц, а также их бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения финучреждения, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, добавили в АСВ.

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