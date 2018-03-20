Снег, Facebook и спасённые аисты: что произошло в Удмуртии, стране и мире минувшей ночью 

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Ночь на вторник принесла разнообразные новости со всей планеты. О самых ярких — в утреннем материале «Сусанина»
Лесные учения:
Первый этап Национального лесного форума пройдёт в Удмуртии 25-26 марта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.
В рамках форума в Можгинском районе пройдут учения по локализации и ликвидации очага лесного пожара. Эти учения положат начало проведению в федеральных округах тематических форумов. Национальный лесной форум в 2018 году пройдёт в пять этапов, в пяти городах, и завершится итоговым мероприятием в Москве.
Инспекция сосулек:
Начальник госжилинспекции по Удмуртии Марат Исмагилов сообщил о начале рейдов по проверке уборки снега. Информацию об этом он разместил на своей странице в Facebook.
Исмагилов призвал жителей Удмуртии сообщать ему лично, «где плохо», отправляя СМС-сообщение на телефон 8 912 747 79 99 Бесплатный транспорт:
Мэр Парижа Анн Идальго собирается изучить возможность создания к 2020 году системы бесплатного общественного транспорта. Интервью газете Echo цитирует РИА Новости.
«Вопрос бесплатного транспорта является ключевым в области городского передвижения, где автомобили, производящие вредные выбросы, больше не занимают центральное место», — заявила мэр французской столицы.
Создатель Facebook потерял 5 млрд долларов:
Состояние Марка Цукерберга снизилось на 5,1 млрд долларов после сообщений об утечке данных пользователей соцсети. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
Накануне СМИ сообщили, что фирма Cambridge Analitica, которая сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании, незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook. В ходе торгов понедельника акции Facebook подешевели более чем на 7%, а рыночная стоимость компании опустилась на 37 миллиардов долларов на фоне сообщений об утечке данных.
Актриса может стать губернатором:
Актриса Синтия Никсон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Секс в большом городе», объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора американского штата Нью-Йорк. «Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост губернатора», — написала она на своей странице в Twitter.
Спасение аистов:
Житель болгарского села Зарица приютил пятерых аистов. Об этом сообщает сайт СЕГА.
На север Болгарии пришли заморозки. При этом аисты уже туда прилетели. Селянин Сафет Халид спас пятерых птиц от мороза в своём доме. Отмечается, что Халид нашел их наполовину замёрзшими, и с помощью друзей привёл аистов к себе домой.