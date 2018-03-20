Снег, Facebook и спасённые аисты: что произошло в Удмуртии, стране и мире минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия . Доброе утро, Удмуртия! Ночь на вторник принесла разнообразные новости со всей планеты. О самых ярких — в утреннем материале «Сусанина»

Лесные учения:

Первый этап Национального лесного форума пройдёт в Удмуртии 25-26 марта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В рамках форума в Можгинском районе пройдут учения по локализации и ликвидации очага лесного пожара. Эти учения положат начало проведению в федеральных округах тематических форумов. Национальный лесной форум в 2018 году пройдёт в пять этапов, в пяти городах, и завершится итоговым мероприятием в Москве

Инспекция сосулек:

Начальник госжилинспекции по Удмуртии Марат Исмагилов сообщил о начале рейдов по проверке уборки снега. Информацию об этом он разместил на своей странице в Facebook.

Исмагилов призвал жителей Удмуртии сообщать ему лично, «где плохо», отправляя СМС-сообщение на телефон 8 912 747 79 99 Бесплатный транспорт:

Мэр Парижа Анн Идальго собирается изучить возможность создания к 2020 году системы бесплатного общественного транспорта. Интервью газете Echo цитирует РИА Новости

«Вопрос бесплатного транспорта является ключевым в области городского передвижения, где автомобили, производящие вредные выбросы, больше не занимают центральное место», — заявила мэр французской столицы.

Создатель Facebook потерял 5 млрд долларов:

Состояние Марка Цукерберга снизилось на 5,1 млрд долларов после сообщений об утечке данных пользователей соцсети. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Накануне СМИ сообщили, что фирма Cambridge Analitica, которая сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании, незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook. В ходе торгов понедельника акции Facebook подешевели более чем на 7%, а рыночная стоимость компании опустилась на 37 миллиардов долларов на фоне сообщений об утечке данных.

Актриса может стать губернатором:

Актриса Синтия Никсон , сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Секс в большом городе», объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора американского штата Нью-Йорк . «Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост губернатора», — написала она на своей странице в Twitter.

Спасение аистов:

Житель болгарского села Зарица приютил пятерых аистов. Об этом сообщает сайт СЕГА.