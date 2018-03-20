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Ученые: Жители Новой Зеландии сняли на видео НЛО
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Ученые: Жители Новой Зеландии сняли на видео НЛО 

Новости Рязани 5 часов назад
Фото: Новости Рязани
В небе над новозеландским островом Капити, севернее пролива Кука, местные жители засняли на камеру застывший в небе ярко светящийся объект. Видео вызвало немалый интерес в сообществе экспертов-уфологов.
Как пишет новостное издание ToDay News Ufa, непознанный летающий объект появился в небе вечером 18 марта. Один из очевидцев выложил соответствующий ролик в Сеть, сделанный им на камеру смартфона. Эксперты пока не дали внятных комментариев, что увидели жители Парапарауму Бич. Одни считают, что объект вполне может сойти за патрулирующий остров дрон, другие предполагают, что камера засняла просто-напросто яркую звезду в небе. Ну и конечно есть и такие, кто уверен в неземном происхождении объекта.
Эксперт издания отмечает, что в окрестностях острова Капити, по словам местных жителей, нередко происходят таинственные события.
Фото: Mark Brimblecombe
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