Для получателей соцуслуг организовали интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?»

Получатели социальных услуг филиала «Братеево» территориального центра соцобслуживания «Орехово» приняли участие в интеллектуальном турнире «Что? Где? Когда?» в пятницу, 16 марта.

Совет ветеранов района Братеево совместно с местным филиалом центра социального обслуживания провел для получателей услуг интеллектуальный марафон. Для участников встречи подготовили традиционные вопросы по истории, географии и культуре нашей страны.

— Мы регулярно проводим тематические брейн-ринги для получателей социальных услуг на базе библиотеки и филиала ТЦСО района. В этот раз все собравшиеся получили заряд положительных эмоций и прекрасного настроения, — отметила заведующая отделением дневного пребывания филиала «Братеево» Оксана Смолина

Фото предоставила Оксана Смолина.