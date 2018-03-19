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Для получателей соцуслуг организовали интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?»
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Для получателей соцуслуг организовали интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» 

Управа района Братеево города Москвы 7 часов назад
Фото: Братеево
Получатели социальных услуг филиала «Братеево» территориального центра соцобслуживания «Орехово» приняли участие в интеллектуальном турнире «Что? Где? Когда?» в пятницу, 16 марта.
Совет ветеранов района Братеево совместно с местным филиалом центра социального обслуживания провел для получателей услуг интеллектуальный марафон. Для участников встречи подготовили традиционные вопросы по истории, географии и культуре нашей страны.
— Мы регулярно проводим тематические брейн-ринги для получателей социальных услуг на базе библиотеки и филиала ТЦСО района. В этот раз все собравшиеся получили заряд положительных эмоций и прекрасного настроения, — отметила заведующая отделением дневного пребывания филиала «Братеево» Оксана Смолина.
Фото предоставила Оксана Смолина.
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