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В отделе жилищно-коммунального хозяйства управы взяли на контроль уборку дворов и улиц
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В отделе жилищно-коммунального хозяйства управы взяли на контроль уборку дворов и улиц 

Управа района Соколиная гора 7 часов назад
Фото: Марфино
По 36 обращениям соколинцев работы уже выполнены.
Сотрудники ГБУ «Жилищник района Соколиная гора» провели уборку снега и льда во дворе дома 18 корпус 2 на 5-й улице Соколиной горы, дома 2 на улице Бориса Жигулёнкова, дома 34 корпус 4 на Окружном проезде, дома 10 корпус 4 на Семёновском валу, дома 51 на Кирпичной улице, дома 24 корпус 2 на 8-й улице Соколиной горы и по 30 другим адресам района.
С начала месяца отдел ЖКХ и благоустройства управы района взял на контроль работу по обращениям, поступающим от жильцов в связи с осадками и образованием льда и снега на территории улиц и дворов района. Дворники и водители уборочной техники очистили подходы к станции МЦК «Соколиная гора», к подъездам и к детскому саду, тротуары и ряд парковочных карманов района, лестницы, проезды по дворах. В некоторых местах высота льда достигает 40 сантиметров, отмечают в районном «Жилищнике». Работы ведутся на территории всего района.
Фото: предоставлено ГБУ «Жилищник района Соколиная гора».
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